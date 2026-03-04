Το Ισραήλ έριξε 250 βόμβες στη στρατιωτική εγκατάσταση του Ιράν – Συμμετείχαν περισσότερα από 100 μαχητικά αεροσκάφη

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε «εκτεταμένες» αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη, στοχεύοντας ένα μεγάλο στρατιωτικό συγκρότημα του Ιράν στο οποίο στεγάζονταν διοικητικά κέντρα και προσωπικό του μηχανισμού ασφαλείας της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού (IDF), οι εν λόγω επιχειρήσεις στο Ιράν πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 μαχητικών αεροσκαφών και είχαν ως στόχο το στρατιωτικό συγκρότημα στην ανατολική Τεχεράνη. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (04/03).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στο συγκρότημα και στο αρχηγείο που βρίσκεται εντός του ρίφθηκαν περισσότερες από 250 βόμβες.

Ο IDF αναφέρει ότι έπληξε το αρχηγείο του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, τη Δύναμη Quds του IRGC, τη διεύθυνση πληροφοριών, την παραστρατιωτική δύναμη Basij, την μονάδα κυβερνοασφάλειας του Ιράν, τη μονάδα ειδικών δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας του Ιράν και μια μονάδα «καταστολής διαμαρτυριών» των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας.

«Τα αρχηγεία χτυπήθηκαν ενώ προσωπικό του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος επιχειρούσε από αυτά», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

מטוסי קרב של חיל-האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובסנכרון אמ״ץ, השלימו לפני זמן קצר תקיפה נרחבת לעבר מתחם צבאי רחב היקף של משטר הטרור האיראני במזרח טהרן.



המתחם כולל בתוכו מפקדות של כלל מערכת הביטחון האיראנית, בהם זוהתה פעילות של חיילי המשטר.



צה״ל חושף את המפקדות שהותקפו:

* מטה… pic.twitter.com/Hs1qGDkbO1 — Israeli Air Force (@IAFsite) March 4, 2026

Πηγή: OnAlert.gr