Το Ισραήλ επέστρεψε τις σορούς 30 Παλαιστινίων στη Γάζα

Το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα 22 Οκτωβρίου ότι 30 νέες σοροί Παλαιστινίων μεταφέρθηκαν από το Ισραήλ με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού.

Πλέον, οι σοροί των Παλαιστινίων που έχει επιστραφεί στη Γάζα από το Ισραήλ από τις 10 Οκτωβρίου ανέρχονται σε 195.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, το Ισραήλ οφείλει να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε έναν νεκρό Ισραηλινό όμηρο που θα παραδίδεται από τη Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι ταυτοποίησε τα λείψανα δύο ομήρων που ανακτήθηκαν από τη Γάζα και ότι πρόκειται για τους Ταμίρ Αντάρ και Άριε Ζαλμάνοβιτς.

Από τις 10 Οκτωβρίου, έχουν επιστραφεί τα λείψανα 15 Ισραηλινών ομήρων, από τις 28 σορούς που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

