Το Ισραήλ αρνείται ότι έπληξε την πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ – “Δεν σχολιάζουμε τις αμερικανικές ενέργειες” λέει το IDF

Το Ισραήλ αρνείται ότι έπληξε την πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ, κατά την τέταρτη εβδομάδα του πολέμου στον οποίο δεν διαφαίνεται άμεση προοπτική τερματισμού.

Σύμφωνα με το ynet, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων δήλωσε: «Δεν επιτεθήκαμε και δεν γνωρίζουμε ποιος την έκανε. Δεν σχολιάζουμε τις αμερικανικές ενέργειες».

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, η πυρηνική εγκατάσταση που δέχτηκε την επίθεση ονομάζεται Ahmadi Roshan και δεν υπάρχει φόβος διαρροής υλικών από την εγκατάσταση ή κινδύνου για τους κατοίκους.

«Έπειτα από εγκληματικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σφετεριστικό σιωνιστικό καθεστώς εναντίον της χώρας μας, το συγκρότημα εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ τέθηκε στο στόχαστρο σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε ο ιρανικός Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, διευκρινίζοντας πως «καμία διαρροή ραδιενεργών υλικών δεν έχει αναφερθεί» στην περιοχή.

Ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι, που «ενημερώθηκε από το Ιράν» για το πλήγμα, κάλεσε «σε στρατιωτική αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού δυστυχήματος».

Το Ιράν είχε ήδη κατηγορήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι έπληξαν την εγκατάσταση αυτή, στις αρχές Μαρτίου, κατά την έναρξη του πολέμου.

Οι Δυτικοί υποψιάζονται ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θέλει να αποκτήσει ατομική βόμβα, κάτι που η ίδια διαψεύδει.

Νωρίτερα, στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο συνοικίες της Τεχεράνης και της περιφέρειας της πρωτεύουσας καθώς και τη μεγάλη πόλη Ισφαχάν (κέντρο). Επιθέσεις στην ιρανική πρωτεύουσα οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό που δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο «στόχους του καθεστώτος».

