Το Ισραήλ απειλεί ξανά το Ιράν: “Θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τα εγκλήματα πολέμου, θα εντείνουμε τις επιθέσεις”

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας απειλεί εκ νέου την Τεχεράνη πως θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά αμάχων σε κατοικημένες περιοχές του Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή με στρατιωτικούς αξιωματούχους, κατηγόρησε το Ιράν για εγκλήματα πολέμου. Ανέφερε πως τόσο αυτός όσο και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προειδοποίησαν την Τεχεράνη να σταματήσει να σκοτώνει αμάχους, κάτι που, όπως λέει, αγνοήθηκε.

Υποσχέθηκε μάλιστα να εντείνει τις επιθέσεις του Ισραήλ και να επεκτείνει τους στόχους του.

«Ο πρωθυπουργός και εγώ προειδοποιήσαμε το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς να σταματήσει την πυραυλική επίθεση προς τον άμαχο πληθυσμό στο Ισραήλ. Παρά τις προειδοποιήσεις, τα πυρά συνεχίζονται και ως εκ τούτου οι επιθέσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στον Ιράν θα ενταθούν και θα επεκταθούν σε πρόσθετους στόχους και τομείς που βοηθούν το καθεστώς στην κατασκευή και λειτουργία εναντίον των Ισραηλινών αμάχων», ανέφερε συγκεκριμένα.

«Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για αυτό το έγκλημα πολέμου», πρόσθεσε ο Ισραέλ Κατζ, σύμφωνα με το γραφείο του.

