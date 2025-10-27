MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως παρέλαβε μία ακόμη σορό ομήρου από τη Χαμάς

|
THESTIVAL TEAM

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε ένα φέρετρο με τα λείψανα ενός ομήρου ο οποίος κρατείτο στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που προβλέπει την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών.

“Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, το φέρετρο ενός νεκρού ομήρου παραδόθηκε σε αυτόν και βρίσκεται καθ’ οδόν για να παραδοθεί στον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας”, δήλωσε ο στρατός.

Καλά ενημερωμένη πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την πληροφορία αυτή. Η σορός ενός Ισραηλινού ομήρου “που βρέθηκε σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό”, δήλωσε η πηγή.

Γάζα Ισραήλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Σοφία Βογιατζάκη: Το στοίχημά μου είναι να μην ξαναπάρω τα κιλά, το έχω κάνει άλλες τρεις φορές και τα ξανάβαλα

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Στάση εργασίας των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 την ώρα μετάδοσης της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη – Το σχόλιο Αγγελούδη

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Νέο rapid test μπορεί να ανιχνεύει σε 15 λεπτά σήψη και μηνιγγίτιδα στα παιδιά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Π. Μαρινάκης: Εντός του 2026 εκτιμάται πως θα ξεκινήσουν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Νέα Αριστερά: Η παραίτηση του part time αντιπροέδρου του OΠEKEΠΕ αποτελεί παραδοχή ενοχής της κυβέρνησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Υπουργείο Ανάπτυξης: Επτά αλήθειες για τους ελέγχους και τις τιμές απέναντι στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ