Το Ιράν υπόσχεται απάντηση “οφθαλμός αντί οφθαλμού” στις επιθέσεις που δέχεται σε υποδομές

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι το Ιράν θα υιοθετήσει την προσέγγιση «οφθαλμός αντί οφθαλμού» στον πόλεμο, αντιμετωπίζοντας κάθε «πράξη επιθετικότητας» με «ανάλογη και άμεση απάντηση».

«Καμία πράξη επιθετικότητας δεν θα μείνει αναπάντητη. Σήμερα διακηρύσσουμε τον κανόνα του “οφθαλμός αντί οφθαλμού” – χωρίς δισταγμό και χωρίς εξαίρεση», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ σε μια ανάρτηση στο X.

«Εάν ξεκινήσουν πόλεμο κατά των υποδομών, σίγουρα θα στοχεύσουμε τις υποδομές σε αντάλλαγμα», πρόσθεσε.