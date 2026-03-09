Το Ιράν θα κατασχέσει τα περιουσιακά στοιχεία των μελών της ιρανικής διασποράς που είναι ύποπτα για “συνεργασία” με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ

Οι ιρανικές αρχές θα κατασχέσουν τα περιουσιακά στοιχεία και θα επιβάλουν κυρώσεις στα μέλη της ιρανικής διασποράς που είναι ύποπτα ότι “συνεργάζονται” με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ στον πόλεμο που μαίνεται, ανακοίνωσε σήμερα η δικαστική εξουσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

“Οι Ιρανοί στο εξωτερικό που ευθυγραμμίζονται, βοηθούν και συνεργάζονται με τον αμερικανοσιωνιστή επιτιθέμενο εχθρό θα υπόκεινται στην κατάσχεση όλων των αγαθών τους και σε άλλες κυρώσεις με βάση τον νόμο”, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, το οποίο επικαλέστηκε το ιρανικό διαδικτυακό μέσο των δικαστικών αρχών του Ιράν Mizan Online.

Το μέσο αυτό αναφερόταν σε νόμο που υιοθετήθηκε μετά τον πόλεμο των 12 ημερών του Ιουνίου του Ισραήλ με το Ιράν, στον οποίο οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν για σύντομο χρονικό διάστημα βομβαρδίζοντας ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Στις 28 Φεβρουαρίου το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν κοινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, στους οποίους σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ, ενώ η Τεχεράνη προέβη σε αντίποινα εκτοξεύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε μοναρχίες του Κόλπου, οι οποίες φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ