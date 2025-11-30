MENOY

Το Ιράν παρουσίασε τα “ρομπότ” του μόνο που ήταν… άνθρωποι – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Φιάσκο αποδείχθηκε η παρουσίαση δύο ιρανικών… «ρομπότ» στην Kish Inox Tech Expo 2025.

Η παρουσίαση έγινε viral όταν αποκαλύφθηκε ότι τα «προηγμένα ανθρωποειδή ρομπότ» του ιρανικού καθεστώτος ήταν στην πραγματικότητα άνθρωποι που φορούσαν φουτουριστικές στολές και γυαλιά.

Βίντεο της εκδήλωσης δείχνουν δύο… performers -έναν άνδρα και μια γυναίκα- να παρουσιάζονται ως ρομποτικές φιγούρες. Κινούνται μιμούμενοι τις μηχανές, και απαγγέλλουν κείμενα.

Η στολή και το μακιγιάζ ήταν τόσο κακής ποιότητας που η «γυναίκα ρομπότ» είχε ορατή ακμή και κόκκινα μάτια, κάτι που δεν άφηνε καμία αμφιβολία ότι επρόκειτο για ανθρώπους, όχι για μηχανές.

Τα πλάνα του βίντεο κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι χρήστες σατίρισαν τα μεταμφιεσμένα ρομπότ.

Ιράν

