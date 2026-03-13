MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

To Ιράν παρουσίασε πίνακα με τα κατεστραμμένα πολιτιστικά μνημεία από τις επιθέσεις – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε σημαντικά πολιτιστικά μνημεία, δηλώνει η Τεχεράνη, με το πρακτορείο IRNA να παρουσιάζει σχετικό πίνακα.

Στον πίνακα παρουσιάζονται ζημιές σε ιστορικά μνημεία όπως το παλάτι Γκολεστάν, ή το μεγάλο παζάρι της Τεχεράνης.

«Σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, οι επιθέσεις σε ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία χωρών θεωρούνται εγκλήματα πολέμου και αρκετοί ιστορικοί χώροι σε αυτήν τη χώρα καταστράφηκαν στον πόλεμο μεταξύ του σιωνιστικού καθεστώτος και των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν», αναφέρει το πρακτορείο.

Ο κυβερνήτης της ιστορικής ιρανικής πόλης Ισφαχάν κατηγόρησε την Πέμπτη τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για «κήρυξη πολέμου ενάντια σε έναν πολιτισμό», καθώς τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη χώρα υφίστανται ζημιές κατά την εκστρατεία βομβαρδισμών τους.

Οι σοβαρότερες επιβεβαιωμένες ζημιές μέχρι σήμερα εντοπίζονται στο παλάτι Γκολεστάν, το οποίο χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, και στο παλάτι Τσεχέλ Σοτούν του 17ου αιώνα στο Ισφαχάν. Κρίνοντας από βίντεο και δημόσιες δηλώσεις, κανένα από τα ιστορικά κτίρια δεν επλήγη απευθείας από πύραυλο, αλλά το ωστικό κύμα από κοντινές εκρήξεις και πιθανώς κάποια θραύσματα πυραύλων έσπασαν τζάμια και προκάλεσαν την πτώση πλακιδίων και τοιχοποιίας.

Βίντεο από το σημείο έδειξε ότι η περίφημη «αίθουσα των καθρεπτών» του παλατιού Γκολεστάν είχε θρυμματιστεί, με θραύσματα περίτεχνης εργασίας καθρεπτών διάσπαρτα στο δάπεδο.

Το παλάτι αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς υπό την προστασία του πολιτιστικού οργάνου του ΟΗΕ, της Unesco, η οποία εξέδωσε δήλωση ανησυχίας μετά την πρόκληση ζημιών στις 2 Μαρτίου, αναφέροντας ότι είχε «κοινοποιήσει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τις γεωγραφικές συντεταγμένες των τοποθεσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς».

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

