Το Ιράν παρέλαβε πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Το Πακιστάν παρέδωσε μια πρόταση των ΗΠΑ στο Ιράν, δήλωσε στο Reuters σήμερα ανώτερη ιρανική πηγή, όμως ο τόπος τυχόν διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν έχει αποφασιστεί ακόμη.

Η πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της λόγω του ευαίσθητου ζητήματος, δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες της πρότασης ούτε διευκρίνισε αν πρόκειται για την πρόταση πλαίσιο 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, στο οποίο έχουν αναφερθεί μέσα ενημέρωσης.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι η Τουρκία βοηθά στην εξεύρεση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου και «είτε η Τουρκία είτε το Πακιστάν εξετάζονται ως τόπος διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών».

Από την πλευρά του ο Χαρούν Αρμαγκάν αναπληρωτής επικεφαλής αρμόδιος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις στο κόμμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το AKP, δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Άγκυρα «διαδραματίζει ρόλο στη μεταφορά μηνυμάτων».

Ο Αρμαγκάν δεν διευκρίνισε σε ποια μηνύματα αναφέρεται, αλλά σημείωσε ότι αυτά μεταφέρονται και στις χώρες του Κόλπου.

Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού απέρριψε νωρίτερα σήμερα τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ