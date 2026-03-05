MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Το Ιράν λέει ότι χτύπησε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στον Περσικό

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν ένα αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, με το πλοίο αυτή τη στιγμή φλέγεται σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Το δεξαμενόπλοιο από το χτύπημα έχει πιάσει φωτιά και δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του.

«Είχαμε δηλώσει και στο παρελθόν ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου και σχετικών αποφάσεων, σε περίοδο πολέμου η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η IRGC, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Δεξαμενόπλοιο Ιράν

