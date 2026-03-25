Το Ιράν ισχυρίζεται ότι επιτέθηκε με πυραύλους κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν

Ο ιρανικός στρατός υποστήριξε την Τετάρτη ότι στόχευσε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» με πυραύλους κρουζ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Press TV δημοσίευσε βίντεο στο οποίο αναφέρεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου, ενώ το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA επικαλέστηκε αξιωματούχους του ναυτικού που περιέγραψαν την επιχείρηση.

Σύμφωνα με το IRNA, ο διοικητής του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, υποναύαρχος Σαχράμ Ιράνι, δήλωσε ότι οι κινήσεις του «εχθρικού» αεροπλανοφόρου «Αβραάμ Λίνκολν» παρακολουθούνται διαρκώς και ότι θα αποτελέσει στόχο μόλις εισέλθει εντός εμβέλειας των ιρανικών πυραυλικών συστημάτων.

Δεν υπήρξε επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις συγκεκριμένες αναφορές όπως τονίζεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Anadolu.

According to Iranian Army's Public Relations, cruise missiles launched from the coast toward the sea successfully struck the USS Abraham Lincoln. pic.twitter.com/dbstqUyFAI March 25, 2026

Πηγή: protothema.gr