Το Ιράν επιθυμεί “απεγνωσμένα” μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, επιμένει ο πρόεδρος Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης, την ώρα που κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και απειλείται ο παγκόσμιος πετρελαϊκός ανεφοδιασμός.

«Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να εμπλακούν, μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η δήλωση αυτή έγινε αφού οι χώρες του Κόλπου ανέβαλαν την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντησή τους με τους Ιρανούς στο Ομάν και ενώ οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, εντείνοντας τον φόβο ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί στην περιοχή.

Παράλληλα, με το άνοιγμα των αγορών σήμερα και μετά τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατά περίπου 4%. Η τιμή λιανικής του ντίζελ στις ΗΠΑ έσπασε κάθε ρεκόρ, φτάνοντας τα 6,23 δολάρια το γαλόνι.

Το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και στη συνέχεια η τιμή του πετρελαίου «θα κατακρημνιστεί σαν βράχος».