Το Ιράν χτύπησε ισραηλινό μαχητικό – “Δεν υπέστη ζημιές το F16”, απαντά το Ισραήλ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέφερε τον ισχυρισμό των «Φρουρών της Επανάστασης» ότι χτύπησαν ένα μαχητικό αεροσκάφος του Ισραήλ, που πετούσε στον ιρανικό εναέριο χώρο σήμερα το πρωί.

Είναι το τρίτο παρόμοιο περιστατικό κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε αναγνωρίσει ότι ένα από τα μαχητικά του αεροσκάφη δέχτηκε αντιαεροπορικά πυρά στον ιρανικό εναέριο χώρο, αλλά δήλωσε ότι το αεροσκάφος εντόπισε την απειλή, δεν υπέστη ζημιές και ολοκλήρωσε την αποστολή του «όπως είχε προγραμματιστεί».

Σύμφωνα με το Ιράν, οι αμυντικές του δυνάμεις έχουν χτυπήσει περισσότερα από 200 εναέρια οχήματα στον ιρανικό ουρανό κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ των οποίων drone, πυραύλους κρουζ, αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μαχητικά αεροσκάφη.

Ιράν Ισραήλ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

