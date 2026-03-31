Το Ιράν χτύπησε γιγαντιαίο πετρελαιοφόρο στα ανοιχτά του Ντουμπάι

THESTIVAL TEAM

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης (31/03) σε ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο που είναι γεμάτο με αργό πετρέλαιο και βρίσκεται στα ανοικτά του Ντουμπάι, μετά από επίθεση του Ιράν με drone.

Ειδικότερα, πρόκειται για το υπό σημαία πετρελαιοφόρο Al-Salmi, το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές από την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις αρχές του Ντουμπάι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από λίγο, ενώ δεν προέκυψε διαρροή πετρελαίου και τραυματισμός μελών του πληρώματος.

Η Kuwait Petroleum Corp, ιδιοκτήτρια του πλοίου, ανακοίνωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε νωρίς σήμερα και προκάλεσε πυρκαγιά και ζημιά στο κύτος.

O Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξολοθρεύσουν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις πετρελαιοπηγές του Ιράν, αν αυτό το τελευταίο δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κάθετα για λίγο και πάλι μετά την επίθεση στο τάνκερ, το οποίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου αξίας άνω των 200 εκατ. δολαρίων με τις σημερινές τιμές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Πιερρακάκης για Τέμπη: Η κυβέρνηση δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα, θα καταβάλουμε τις αποζημιώσεις στους πολίτες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Νοτοπούλου: Οι διακρίσεις κατά ΑμεΑ και γυναικών δεν αντιμετωπίζονται με ευχολόγια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Πειραιάς: Παλαιστίνιος επιτέθηκε σε 54χρονη, την έπιασε από τον λαιμό και επιχείρησε να την βιάσει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή – Ποιοι εκλέχθηκαν

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Βιταμίνη Β12: Πώς βελτιώνει μνήμη, διάθεση και μεταβολισμό – Πόση χρειάζεστε

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Τάνια Τσανακλίδου: Η Μαρινέλλα ήταν μία και μοναδική, της χρωστάμε όλοι, άφησε πολιτισμό