MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας του Πακιστάν – Θέτει 10 όρους για τερματισμό του πολέμου

|
THESTIVAL TEAM

Η Τεχεράνη φαίνεται να απορρίπτει μια πρόταση εκεχειρίας στον πόλεμο που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Με την απάντησή του – που μεταφέρθηκε στο Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί μεταξύ των εμπόλεμων μερών – το Ιράν δίνει έμφαση στην ανάγκη οριστικού τερματισμού του πολέμου.

Η Ισλαμική Δημοκρατία απαντά θέτοντας δέκα ρήτρες, όπως το τέλος των συγκρούσεων στην περιοχή, ένα πρωτόκολο για ασφαλή διέλευση των Στενών του Χορμούζ, άρση κυρώσεων και ανοικοδόμηση.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με δημοσιεύματα, Ιράν και ΗΠΑ έλαβαν ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σχέδιο που εκπονήθηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε στις δύο εμπόλεμες χώρες.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

