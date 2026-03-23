Το Ιράν απειλεί ότι θα ανταποδώσει οποιοδήποτε πλήγμα στον τομέα ηλεκτρισμού του από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ

Το Ιράν θα ανταποδώσει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του τομέα του ηλεκτρισμού στη χώρα, βάζοντας στο στόχαστρο ισραηλινές ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις ή μονάδες που προμηθεύουν με ρεύμα αμερικανικές βάσεις σε γειτονικά κράτη, αναφέρει ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα.

Η ανακοίνωση αυτή μοιάζει να ανακαλεί την απειλή πως θα μπουν στο στόχαστρο εγκαταστάσεις αφαλάτωσης σε κράτη της περιφέρειας, απολύτως κρίσιμες για την παροχή πόσιμου νερού στα κράτη του Κόλπου.

«Ο ψεύτης πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πρόθεση να επιτεθούν σε εργοστάσια αφαλάτωσης του νερού και να προκαλέσουν δεινά στους λαούς των χωρών της περιφέρειας», σύμφωνα με την ανακοίνωση που μεταδόθηκε από κρατικά ΜΜΕ.

Προχθές Σάββατο, ο Aμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι τα ιρανικά ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια θα μπορούσαν να μπουν στο στόχαστρο αν η Τεχεράνη δεν «ανοίξει πλήρως» το στενό του Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες.

«Είμαστε αποφασισμένοι να απαντάμε σε κάθε απειλή στο ίδιο επίπεδο» ώστε να επιτευχθεί «αποτροπή», πρόσθεσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, εξηγώντας πως αν οι αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις βάλουν στο στόχαστρο το σύστημα ηλεκτροδότησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «θα πλήξουμε» συστήματα ηλεκτροδότησης.

