Το Ιράν απειλεί να κλείσει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ σε ενεργειακές υποδομές

“Αν ο Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του να πλήξει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, το Στενό του Ορμούζ θα κλείσει πλήρως”, απάντησαν στον Αμερικανό πρόεδρο οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι τη νύχτα ο Τραμπ σε ανάρτησή του απείλησε ότι η Τεχεράνη αν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών, τότε οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν επίσης ότι «αν ο Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του να πλήξει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, τότε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι».

Ακόμη, οι Φρουροί σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους ότι εταιρείες με αμερικανική συμμετοχή θα “καταστραφούν ολοσχερώς” εάν στοχοποιηθούν ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ισραήλ και ΗΠΑ έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε υποδομές ενέργειας και νερού

Την ίδια στιγμή, υποδομές νερού και ενέργειας έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, δήλωσε σήμερα (22/03) το υπουργείο Ενέργειας.

«Οι κρίσιμες υποδομές της χώρας στο πεδίο του νερού και του ηλεκτρισμού υπέστησαν σοβαρές ζημιές μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και κυβερνοεπιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς», δήλωσε ο Αμπάς Αλιαμπαντί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

«Οι επιθέσεις έθεσαν στο στόχαστρο δεκάδες εγκαταστάσεις μεταφοράς και επεξεργασίας νερού και κατέστρεψαν τμήματα κρίσιμων δικτύων εφοδιασμού», διευκρίνισε, προσθέτοντας πως καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να επιδιορθωθούν οι ζημιές.

