MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι “ένα πλαίσιο” διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες

|
THESTIVAL TEAM

Το Ιράν αναμένει να οριστικοποιηθεί «τις επόμενες ημέρες» ένα «πλαίσιο» για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ προκειμένου να αποκλιμακωθεί η διμερής ένταση, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επέμβει στρατιωτικά στη χώρα.

Εν μέσω ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας γύρω από το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Τεχεράνη «έχει σοβαρές συνομιλίες» με την Ουάσινγκτον, λίγες ώρες αφού ο ανώτατος αξιωματούχος του Ιράν αρμόδιος για την ασφάλεια Αλί Λαριτζανί επεσήμανε στο Χ ότι γίνονται διευθετήσεις για διαπραγματεύσεις.

«Οι χώρες της περιοχής ενεργούν ως μεσολαβητές για την ανταλλαγή μηνυμάτων», σημείωσε ο Μπαγαεΐ. «Έχουμε ανταλλάξει διάφορες απόψεις και αυτή τη στιγμή εξετάζουμε και οριστικοποιούμε τις λεπτομέρειες κάθε σταδίου της διπλωματικής διαδικασίας, η οποία ελπίζουμε να αποφέρει αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες. Αυτό αφορά τη μέθοδο και το πλαίσιο» των συνομιλιών, πρόσθεσε ο ίδιος.

ΗΠΑ Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Φαλακρό: Εγκλωβισμένοι παραμένουν δεκάδες επισκέπτες στο χιονοδρομικό κέντρο, ανάμεσά τους μία οικογένεια με βρέφος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Αττική: 20χρονη μπήκε σε σπίτι για να κλέψει και την έπιασαν στα πράσα – Κρύφτηκε στη ντουλάπα και έβγαλε μαχαίρι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Ενόχληση στον δικέφαλο ο Κωνσταντέλιας – Εξετάσεις την Τρίτη

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Πέτρος Λαγούτης – Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Η πρώτη αντίδραση του ηθοποιού στις φήμες περί χωρισμού τους

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Akylas: Κάνω μουσική, αλλά δεν θέλω να βγει όλη μου η προσωπική ζωή στη φόρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Δράμα: Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού