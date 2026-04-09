Το Ιράν ανακοίνωσε εναλλακτικές διαδρομές στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενο κίνδυνο ναρκών

THESTIVAL TEAM

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δημοσίευσε έναν ναυτικό χάρτη με εναλλακτικές διαδρομές στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο να βοηθήσει τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή να αποφύγουν πιθανές ναρκοθετημένες ζώνες, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Για να προστατευτούν από πιθανές προσκρούσεις με νάρκες, σε συντονισμό με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (…) μέχρι νεοτέρας εντολής, τα πλοία πρέπει να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές ως προς την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ», ανέφεραν ιρανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα στρατιωτικό ανακοινωθέν που συνοδεύεται από θαλάσσιο χάρτη στον οποίο επιδεικνύονται τα δρομολόγια, νότια και βόρεια του νησιού Λαράκ.

Για την είσοδο στον Κόλπο από τη θάλασσα του Ομάν, τα πλοία πρέπει να περνούν ανάμεσα στις ιρανικές ακτές και το νησί Λαράκ, τον «σταθμό διοδίων της Τεχεράνης», κατά την ορολογία της ναυτιλιακής επιθεώρησης Lloyd’s List. Το δρομολόγιο εξόδου από τον Κόλπο περνά νότια του νησιού αυτού κι αποφεύγει την πιο ομαλή διαδρομή, πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν.

Οι πρόσφατες διελεύσεις μοιάζουν να έγιναν ακολουθώντας αυτή, την εναλλακτική διαδρομή, που περνά από τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Πηγή: Reuters, ertnews.gr

