Το Ιράν ανακοίνωσε 3.375 νεκρούς στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ – Ανάμεσά τους 248 παιδιά

Η ιρανική ιατροδικαστική υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ταυτοποιήσει 3.375 ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν από την αρχή του πολέμου που εξαπολύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Στη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου που μας επιβλήθηκε, έχουν ταυτοποιηθεί τα πτώματα 3.375 μαρτύρων», ανακοίνωσε ο Αμπάς Μασζεντί, επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής που ανήκει στη δικαστική εξουσία, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο ίδιος δήλωσε πως στον απολογισμό αυτό περιλαμβάνονται 2.875 άνδρες, χωρίς να διευκρινίσει αν επρόκειτο για ενηλίκους, παιδιά ή αμάχους.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), η οποία έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε από την πλευρά της καταγράψει στις 6 Απριλίου τουλάχιστον 3.597 νεκρούς, από τους οποίους 1.665 άμαχοι – μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 248 παιδιά.

Εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους απολογισμούς αυτούς από ανεξάρτητες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Δεν θα έμπλεκα ποτέ με πρώην φίλης μου, ακόμα και αν δεν ήταν κολλητή μου

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Η Ρωσία έτοιμη να συμβάλει σε ειρηνευτική λύση στη Μέση Ανατολή, είπε ο Πούτιν, στον πρόεδρο του Ιράν

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Κέρκυρα: Απρόοπτο on air μεταξύ δημάρχου και δημοσιογράφου στην Ανάσταση – “Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας;” – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ιεράπετρα: Στο νοσοκομείο 16χρονος που τραυματίστηκε από κροτίδα – Συνελήφθη η μητέρα του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ρέθυμνο: Μεγάλη κινητοποίηση για 11χρονο που έπεσε σε πηγάδι

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλειστά σήμερα και αύριο τα εμπορικά καταστήματα