Το Ιράκ χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Έκκληση για διάλογο

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ εξήρε το ότι συμφωνήθηκε «κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν» τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Βαγδάτη απευθύνει έκκληση να διεξαχθεί «σοβαρός και διαρκής διάλογος» που θα επιτρέψει να αντιμετωπιστούν οι «ριζικές αιτίες» της σύγκρουσης και να «ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη», ανέφερε η διπλωματία του Ιράκ.

Την ίδια ώρα, οι ιρακινές αρχές υπογράμμισαν το υψηλό ανθρώπινο κόστος της κρίσης, επισημαίνοντας ότι επτά άμαχοι σκοτώθηκαν την Τρίτη, ενώ ο συνολικός αριθμός των θυμάτων στη χώρα έχει ξεπεράσει τους 100 από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28 Φεβρουαρίου.

