“Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου”: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία στις 10 Δεκεμβρίου του βιβλίου του, με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου», που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Fayard, που ανήκει στον συντηρητικό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ.

«Στη φυλακή, δεν υπάρχει τίποτα να δεις και τίποτα να κάνεις. Ξεχνώ την σιωπή που δεν υπάρχει στη φυλακή Σαντέ, όπου ακούς πολλά. Ο θόρυβος είναι, δυστυχώς, συνεχής. Όπως στην έρημο, έτσι και η εσωτερική ζωή ενός ανθρώπου δυναμώνει μέσα στη φυλακή», γράφει ο Σαρκοζί σε ανάρτηση στο X.

Ο πρώην αρχηγός του γαλλικού κράτους (2007-2012) καταδικάσθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του για την προεδρία το 2007. Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή.

Στις 10 Νοεμβρίου δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκισή του.

Η έφεση του Σαρκοζί κατά της καταδικαστικής του απόφασης θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νικολά Σαρκοζί

