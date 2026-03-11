MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Το FBI προειδοποίησε τις αρχές της Καλιφόρνιας για πιθανές επιθέσεις με ιρανικά drones

THESTIVAL TEAM

Το FBI προειδοποίησε πρόσφατα τις αστυνομικές αρχές στην Καλιφόρνια ότι το Ιράν ενδέχεται να επιχειρήσει να πλήξει με drones τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του ABC News.

«Είχαμε πληροφορίες από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026» ότι το Ιράν φιλοδοξούσε να εξαπολύσει μια «αιφνιδιαστική επίθεση με drones» που θα εφορμούσαν από άγνωστο σκάφος στα ανοικτά των αμερικανικών ακτών, «εναντίον απροσδιόριστων στόχων στην Καλιφόρνια», εν είδει αντιποίνων σε περίπτωση που οι ΗΠΑ διεξήγαγαν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος, ανέφερε το προειδοποιητικό μήνυμα του FBI στα τέλη του περασμένου μήνα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου.

«Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, τη μέθοδο, τους στόχους ή τους δράστες της πιθανολογούμενης επίθεσης», υπογραμμιζόταν.

Εκπρόσωπος Τύπου του γραφείου του FBI στο Λος Άντζελες αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ του ABC News.

