Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

THESTIVAL TEAM

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ευχαρίστησε των ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, για τη βοήθειά του στην κράτηση ενός υπόπτου για τα πυρά που δέχθηκε ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ένας Ρώσος πολίτης με καταγωγή από την Ουκρανία εκδίδεται στη Μόσχα από το Ντουμπάι, καθώς θεωρείται ύποπτος για το βαρύ τραυματισμό του Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ.

Ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, υπαρχηγός της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), δέχθηκε πυρά σε κτίριο διαμερισμάτων στη Μόσχα την Παρασκευή, δήλωσαν ερευνητές. Μετά την επίθεση υπεβλήθη σε εγχείρηση, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Η FSB δήλωσε ότι ένας Ρώσος πολίτης, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, τέθηκε υπό κράτηση στο Ντουμπάι με την υποψία ότι πραγματοποίησε την επίθεση.

