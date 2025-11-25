Τηλεφωνική επικοινωνία Μερτς με Ζελένσκι για το σχέδιο για την Ουκρανία

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε νωρίτερα σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους.

«Μετά τις συνομιλίες της Κυριακής στη Γενεύη, ο καγκελάριος και ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησαν την κατάσταση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», ανέφερε ο κ. Κορνέλιους.

Στάρμερ: Οι φιλοδοξίες του Πούτιν δεν περιορίζονται στην Ουκρανία

Νωρίτερα ο Κιρ Στάρμερ τόνισε πως οι φιλοδοξίες του Πούτιν δεν περιορίζονται μόνο στην Ουκρανία.

Ο Στάρμερ ανέφερε ότι το αρχικό προσχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών περιλάμβανε σημεία «που δεν ήταν αποδεκτά», αλλά ταυτόχρονα και «πολύ σημαντικά στοιχεία, απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Υπογράμμισε ότι οι δύο αυτές λέξεις —«δίκαιη» και «διαρκής»— παραμένουν κεντρικές για οποιαδήποτε συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου στη Γενεύη, ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι σημειώθηκαν «σημαντικά βήματα προόδου» και ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ουκρανία σημείωσαν πρόοδο επί ενός επικαιροποιημένου πλαισίου ειρήνης. «Μπορώ να διαβεβαιώσω τη Βουλή ότι η εργασία για την οριστικοποίηση του σχεδίου συνεχίζεται», είπε.

Σύμφωνα με τον Στάρμερ, μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

«Η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να διατηρηθεί».

«Η Ουκρανία πρέπει να μπορεί να αμύνεται στο μέλλον».

«Οι υποθέσεις που αφορούν την Ουκρανία και το μέλλον της πρέπει να καθορίζονται από την ίδια την Ουκρανία».

«Τα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ απαιτούν τη συναίνεση των ευρωπαϊκών και νατοϊκών μελών».

Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι υπάρχει «ακόμη πολύς δρόμος και δύσκολη πορεία μπροστά», αλλά διαβεβαίωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση είναι «πιο δεσμευμένη από ποτέ» στην επίτευξη ειρήνης.

Μιλώντας για τη Ρωσία, ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι «υπάρχει μόνο ένα κράτος που θέλει αυτόν τον πόλεμο, μόνο ένα κράτος που εξαπέλυσε αυτή την παράνομη εισβολή». Αναφερόμενος στις ρωσικές απώλειες, δήλωσε: «Συνολικά, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Ρώσοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί — όλα εξαιτίας των διεστραμμένων φιλοδοξιών ενός και μόνο ανθρώπου».

Υπογράμμισε επίσης ότι πρέπει να ασκηθεί «κάθε δυνατή πίεση» στη Ρωσία ώστε να αποδεχθεί έναν οδικό χάρτη ειρήνης. «Αυτό αφορά την Ευρώπη, όπως αφορά και την Ουκρανία», πρόσθεσε. «Οι φιλοδοξίες του Πούτιν δεν περιορίζονται στην Ουκρανία — και οι γειτονικές χώρες το γνωρίζουν πολύ καλά».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ