Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη με Αούν για την κρίση στον Λίβανο

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις ισραηλινές επιθέσεις που πλήττουν αμάχους και κρίσιμες υποδομές στη χώρα, με αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για ενέργειες που προκαλούν εκτεταμένη ανθρώπινη οδύνη και αυξάνουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης σε μια ήδη εύθραυστη περιοχή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η υφιστάμενη εκεχειρία πρέπει να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για αποκλιμάκωση και ενίσχυση των διπλωματικών προσπαθειών, με στόχο τη διαρκή σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της UNIFIL και στην ανάγκη πλήρους σεβασμού της εντολής της, καθώς και του Ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επανέλαβε την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, ζητώντας την άμεση παύση των εχθροπραξιών από όλες τις πλευρές. Τόνισε επίσης την ετοιμότητα της Κύπρου να αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια και να στηρίξει τις προσπάθειες των λιβανικών αρχών.

Κατά τη συνομιλία τους, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος, ιδίως στο πλαίσιο της Προεδρίας της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε συνέχεια της επικοινωνίας, η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του μηχανισμού CyprusAid, προχώρησε ήδη στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 300.000 ευρώ, η οποία διοχετεύεται μέσω της UNICEF και του World Food Programme στον Λίβανο.

Παράλληλα, επαναλαμβάνει τη στήριξή της στις προσπάθειες διαχείρισης της κρίσης, εκφράζοντας ευχαριστίες προς τους διεθνείς οργανισμούς για το έργο τους επί του πεδίου.