Θύελλα αντιδράσεων κατά Μερτς στη Βραζιλία μετά τις δηλώσεις του για την πόλη που διεξάγεται η COP30

Δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς που κρίθηκαν υποτιμητικές προς τη Μπελέμ, την πόλη του Αμαζονίου που φιλοξενεί τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30), προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στη Βραζιλία, κυρίως εκ μέρους των τοπικών αρχών.

Η Μπελέμ, πρωτεύουσα της βόρειας Πολιτείας Παρά, είναι μια πόλη 1,4 εκατομμυρίου κατοίκων με θερμό και υγρό κλίμα και με περιορισμένες υποδομές, όπου περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού ζει μέσα σε φαβέλες.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε όταν ο βραζιλιάνικος Τύπος αναπαρήγαγε χθες, Δευτέρα, δηλώσεις του συντηρητικού καγκελάριου μετά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών που προηγήθηκε της COP30, στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

“Ζούμε σε μια από τις ωραιότερες χώρες στον κόσμο. Ρώτησα δημοσιογράφους που με συνόδευσαν στη Βραζιλία την περασμένη εβδομάδα: ‘ποιός ανάμεσά μας θα ήθελε να μείνει εδώ;. Κανείς δεν σήκωσε το χέρι του”, δήλωσε ο Μερτς κατά τη διάρκεια ενός εμπορικού συνεδρίου στο Βερολίνο.

“Όλος ο κόσμος ήταν κατενθουσιασμένος που επέστρεψε στη Γερμανία και που έφυγε από αυτό το μέρος”, τόνισε.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Παρά, ο Χέλντερ Μπαρμπάλο, δεν έκρυψε την αγανάκτησή του καταγγέλλοντας με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ “τη γεμάτη προκαταλήψεις ομιλία του Γερμανού καγκελάριου“.

“Είναι περίεργο που βλέπουμε ότι αυτοί που συνέβαλαν στην υπερθέρμανση του πλανήτη εκπλήσσονται με τη ζέστη στην Αμαζονία“, πρόσθεσε.

“Δυστυχώς, ο Γερμανός καγκελάριος εκφώνησε μια ομιλία γεμάτη αλαζονεία και προκαταλήψεις σε αντίθεση με τον λαό του, που δείχνει στους δρόμους της Μπελέμ ότι έχει καταγοητευτεί με την πόλη μας“, δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος Ιγκόρ Νορμάντο, επίσης στην πλατφόρμα Χ.

Στον ειδησεογραφικό ιστότοπο UOL, μια στήλη του δημοσιογράφου Τζαμίλ Τσάντε που δημοσιεύτηκε σήμερα είχε τίτλο: “Μερτς, η ξενοφοβία σου είναι το νέο τείχος του Βερολίνου”.

Ο αριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας Λούις Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα είχε επιμείνει η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα να διεξαχθεί στην Αμαζονία, παρά τις επικρίσεις για τα προβλήματα στις υποδομές της Μπελέμ.

Τη Δευτέρα, σε ομιλία κατά τη διάρκεια συνόδου της ολομέλειας της COP30, ο Γερμανός υπουργός Περιβάλλοντος Κάρστεν Σνάιντερ υιοθέτησε τελείως διαφορετικό τόνο από αυτόν του καγκελαρίου του, δηλώνοντας ότι “οι υπέροχοι άνθρωποι της Βραζιλίας” τον “κέρδισαν με τη ζεστή φιλοξενία τους”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ