Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ: Τρία τα πλοία που χτυπήθηκαν μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών ναρκοθετικών πλοίων

Προς τα Στενά του Ορμούζ επεκτείνεται ο πόλεμος που έχει μετατρέψει σε πεδίο μάχη τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πλοία του Ιράν που τοποθετούσαν βόμβες στην θάλασσα, ενώ βλήματα χτύπησαν σήμερα (11/03) τρία εμπορικά πλοία που περνούσαν από το σημείο.

Αν και βλήματα που χτύπησαν τα πλοία θεωρούνται «άγνωστα», το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του να κρατήσει «όμηρο» τόσο τα Στενά του Ορμούζ όσο και το πετρέλαιο που περνάει από την περιοχή, θέλοντας να αυξήσει την πίεση για να τελειώσει ο πόλεμος που μετρά χιλιάδες νεκρούς τις πρώτες 2 εβδομάδες του.

Το πρώτο φορτηγό πλοίο βομβαρδίστηκε 25 ναυτικά μίλια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρόκειται για το «One Majesty», ιαπωνικής σημαίας. Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και ξεκίνησε έρευνες για την προέλευση της επίθεσης, αναφέρει σε ανάρτηση που έκανε το UKMTO.

Λίγη ώρα μετά, άγνωστα πλήγματα δέχθηκε ακόμη ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης, 11 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν.

Από την επίθεση προκλήθηκε φωτιά με αποτέλεσμα το πλοίο να σημάνει συναγερμό. Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και μετά από περίπου μία ώρα, η φωτιά σβήστηκε. Το πλήρωμα και σε αυτήν την περίπτωση είναι καλά στην υγεία του, ενώ δεν υπήρξε περιβαλλοντική ρύπανση.

Η τρίτη επίθεση έγινε σε πλοίο υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ Star Gwyneth, 50 ναυτικά μίλια από το Ντουμπάι. «Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του», διαβεβαιώνει το UKMTO.

16 τα ναρκοθετικά ιρανικά πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ

Και ενώ οι χώρες της Μέσης Ανατολής «φλέγονται» από τον πόλεμο, τα βλέμματα όλου του κόσμου είναι στραμμένα και στις τιμές του πετρελαίου.

Από την έναρξη των συγκρούσεων, οι τιμές του πετρελαίου θυμίζουν «ρόλερ κόστερ» μιας και το βαρέλι ξεπέρασε, για λίγο, το «ταβάνι» των 100 δολαρίων.

Το Ιράν χρησιμοποιεί τα Στενά του Ορμούζ και το πετρέλαιο για να σταματήσει τον πόλεμο, τη στιγμή που όλες οι χώρες αγωνιούν για την εκτόξευσης των τιμών.

Με σκοπό Ισραήλ και ΗΠΑ να κάνουν πίσω, το Ιράν φέρεται πως τοποθέτησε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη απειλήσει και ζητήσει την απομάκρυνση των ναρκών ενώ βομβάρδισαν και 16 ναρκοθετικά-ιρανικά πλοία.

«Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξάλειψαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία τη 10η Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στο στενό του Ορμούζ», ανέφερε στο X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

Τα συγκεκριμένα πλοία θεωρούνταν ικανά να ποντίσουν ναυτικές νάρκες στην περιοχή, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

«Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, και δεν έχουμε καμία αναφορά για κάτι τέτοιο, θέλουμε να αφαιρεθούν αμέσως! Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν απομακρυνθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναγίνει. Αν, από την άλλη πλευρά, απομακρύνουν ό,τι έχει τοποθετηθεί, θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.