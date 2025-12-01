Θαλάσσια ρεύματα έφεραν στην ακτή του Ντουμπρόβνικ μεγάλη ποσότητα σκουπιδιών από την Αλβανία μετά από κακοκαιρία

Ισχυρά ρεύματα στην Αδριατική έφεραν στην ακτή του Ντουμπρόβνικ μεγάλη ποσότητα σκουπιδιών, κυρίως από την Αλβανία.

Δύο δημοφιλή τουριστικά σημεία, η παραλία Μπάνιε και η Παλιά Πόλη, κατακλύστηκαν την περασμένη εβδομάδα από απορρίμματα που ξέβρασε η θάλασσα, όπως γράφουν οι New York Times. Χρειάστηκαν 2-3 ημέρες για να καθαριστεί γρήγορα η ακτογραμμή από πλαστικά, μέταλλα αλλά και ιατρικά απόβλητα.

#smece #more #fyp #trtbalkanbhsc ♬ original sound – TRT Balkan BHSC @trtbalkanbhsc Gradska luka i plaža u Dubrovniku ponovo su prekrivene velikim količinama otpada koji je na obalu nanio jugo. Riječ je o dugogodišnjem problemu koji se ponavlja nakon južnih vjetrova, kada morska struja iz smjera Albanije donese velike ogromne plastičnih boca, ambalaža, kesa i drugog otpada. Radnici na čistoći, uposlenici u luci i vatrogasci od ranog jutra rade na uklanjanju smeća. Snažni jugo izazvao je i poremećaje u pomorskom saobraćaju, te zastoje na cestama širom Dalmacije. #dubrovnik

Η Κροατία δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με την Αλβανία, τονίζοντας ότι «ξέρουμε από πού προέρχονται τα απορρίμματα», καθώς αντίστοιχο φαινόμενο έχει σημειωθεί στο παρελθόν, ενώ προσφέρει χρήματα στο αλβανικό κράτος για να διαχειριστεί το ζήτημα.