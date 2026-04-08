“Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα”: Νέα προκλητική ανάρτηση του Χουλουσί Ακάρ για την Κύπρο

Σε μία ακόμα προκλητική τοποθέτηση προχώρησε ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και νυν Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ.

“Στην πατρίδα του Τουρκοκύπριου, αυτοί που ονειρεύονται Πάσχα… θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα!”, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

Kıbrıs Türkü’nün vatanında,

Paskalya hayali kuranlar…



Son paskalyanız olur ! pic.twitter.com/vr6NhEFodx April 7, 2026

Στις 2 Απριλίου ο Ακάρ είπε πως η Κύπρος δεν είναι ελληνικό νησ και σήμερα 2 κυρίαρχα, ισότιμα κράτη είναι αναπόφευκτα.