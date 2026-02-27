MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τεράστια σμήνη ακρίδων αιφνιδίασαν οδηγούς στη Σαχάρα – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Οδηγοί που διέσχιζαν τη Σαχάρα βρέθηκαν αντιμέτωποι με τεράστια σμήνη ακρίδων, περιορίζοντας την ορατότητα και προκαλώντας αναστάτωση στους ταξιδιώτες.

«Περάσαμε μέσα από μερικά σμήνη ακρίδων και καταφέραμε να καταγράψουμε το χειρότερο από αυτά με την κάμερά μου» ανέφερε ο Σάλαχ Αμπντελχάντι στη Washington Post, ο οποίος κατέγραψε το σχετικό βίντεο.

Οι ακρίδες μετακινούμενες με τη βοήθεια των ανέμων, μπορούν να διανύσουν έως και 160 χιλιόμετρα ημερησίως.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, οι ακρίδες – και ιδιαίτερα οι ακρίδες της ερήμου –  θεωρούνται το πλέον καταστροφικό μεταναστευτικό παράσιτο παγκοσμίως.

Δείτε βίντεο:

Σαχάρα

