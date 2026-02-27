Τεράστια σμήνη ακρίδων αιφνιδίασαν οδηγούς στη Σαχάρα – Δείτε βίντεο
Οδηγοί που διέσχιζαν τη Σαχάρα βρέθηκαν αντιμέτωποι με τεράστια σμήνη ακρίδων, περιορίζοντας την ορατότητα και προκαλώντας αναστάτωση στους ταξιδιώτες.
«Περάσαμε μέσα από μερικά σμήνη ακρίδων και καταφέραμε να καταγράψουμε το χειρότερο από αυτά με την κάμερά μου» ανέφερε ο Σάλαχ Αμπντελχάντι στη Washington Post, ο οποίος κατέγραψε το σχετικό βίντεο.
Οι ακρίδες μετακινούμενες με τη βοήθεια των ανέμων, μπορούν να διανύσουν έως και 160 χιλιόμετρα ημερησίως.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, οι ακρίδες – και ιδιαίτερα οι ακρίδες της ερήμου – θεωρούνται το πλέον καταστροφικό μεταναστευτικό παράσιτο παγκοσμίως.
Δείτε βίντεο:
Drivers crossing the Sahara encountered massive swarms of locusts slamming into their cars.— The Washington Post (@washingtonpost) February 27, 2026
“We went through a few intense locust swarms and happened to catch the worst one on my camera,” said Salah Abdelhadi, who filmed the video.
Locusts can decimate cropland, crippling farms… pic.twitter.com/BtUzDPeoN0
