MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τεράστια γκάφα του Κρεμλίνου: Ανέβασε βίντεο με τον Πούτιν να βήχει σε μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας

|
THESTIVAL TEAM

Σε μια τεράστια γκάφα προχώρησε το Κρεμλίνο, δημοσιεύοντας λάθος βίντεο με το μήνυμα του Βλαντιμίρ Πούτιν για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Στο αρχικό βίντεο, το οποίο αργότερα διαγράφηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Κρεμλίνου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν σταματά ξαφνικά καθώς διαβάζει την ομιλία του, καθαρίζει τον λαιμό του ενώ κάνει νόημα σε κάποιον εκτός κάδρου.

«Ξέρετε, επιτρέψτε μου να το ξαναπώ, επειδή… με γρατζουνάει λίγο ο λαιμός μου. Ναι, με γρατζουνάει λίγο. Παραλίγο να άρχισα να βήχω. Μιλάω πολύ σήμερα», λέει ο Πούτιν.

Το Κρεμλίνο αργότερα αντικατέστησε το βίντεο με ένα μικρότερο επεξεργασμένο που πλέον τώρα εμφανίζεται στους επίσημους λογαριασμούς του στα social media.

Η 8η Μαρτίου θεωρείται μια σημαντική μέρα για τη Ρωσία. Οι άνδρες συχνά γιορτάζουν την ημέρα προσφέροντας λουλούδια, σοκολάτες και άλλα μικρά δώρα σε συζύγους, φίλες, γυναίκες συγγενείς και συναδέλφους.

Βλαντιμίρ Πούτιν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Μετά τις 16:00 αναχωρεί η πτήση επαναπατρισμού των Ελλήνων από το Ντουμπάι – Το απόγευμα η δεύτερη πτήση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μοτοπορεία μνήμης από τα Μάλγαρα στα Τέμπη για τους 57 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Εικόνες και βίντεο

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Τατιάνα Μπλάτνικ: Άφησα πίσω την ανάγκη να ελέγχω τα πάντα και επέτρεψα στον εαυτό μου απλώς να είμαι εγώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Άμεση και ισχυρή απάντηση όταν απειλείται ευρωπαϊκό έδαφος

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Ναταλί Κάκαβα για Γιώργο Λιάγκα: Μπράβο που βλέπει ενημέρωση στο OPEN, παρόλο που ανήκει στον ΑΝΤ1

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Γιώργος Κουβαράς: Θεωρώ προσβλητικό να αναφερόμαστε στους τηλεθεατές άνω των 54 ως “ΚΑΠΗ”