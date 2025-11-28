MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Telegraph: Ο Τραμπ έτοιμος να αναγνωρίσει κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη ως ρωσικά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ντόναλντ Τραμπ, θα αναγνωρίσει τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη ως μέρος της Ρωσίας, προκειμένου να εξασφαλίσει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε την Παρασκευή η Telegraph.

Όπως αναφέρει η Telegraph, ο Ντόναλντ Τραμπ θα στείλει τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, για να καταθέσουν τη σχετική προσφορά στον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα.

Η πρόταση να αναγνωριστεί η κυριαρχία της Ρωσίας αναμένεται να προχωρήσει παρά τις ανησυχίες των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας.

Μια καλά πληροφορημένη πηγή δήλωσε: «Είναι όλο και πιο σαφές ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή θέση. Λένε ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ότι η νομική αναγνώριση της Κριμαίας και των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ ως ρωσικών εδαφών από τις ΗΠΑ θα είναι ένα από τα κομβικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ.

