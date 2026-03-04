Ταξιδιωτική οδηγία του Στέιτ Ντιπάρμεντ για την Κύπρο: “Σκεφτείτε αν θα ταξιδέψετε εκεί”

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αναθεώρησε το επίπεδο προειδοποίησης για τους ταξιδιώτες προς την Κύπρο από το επίπεδο 1 στο επίπεδο 3.

Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο άλλαξε από «Ασφαλές ταξίδι» στο «Επαναξιολόγηση του ταξιδιού».

Το υπουργείο επικαλείται ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή. «Επανεξετάστε τα ταξίδια σας στην Κύπρο λόγω της απειλής ένοπλης σύγκρουσης και της περιορισμένης βοήθειας που μπορεί να προσφέρει η αμερικανική πρεσβεία στους Αμερικανούς που βρίσκονται στην περιοχή που διοικείται από την Τουρκοκυπριακή κυβέρνηση», αναφέρει η οδηγία.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη η αμερικανική κυβέρνηση έχει ζητήσει την απομάκρυνση του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία και τα μέλη των οικογενειών τους, λόγω των κινδύνων για την ασφάλειά τους.

Μετά την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, προσθέτει η οδηγία, σημειώθηκαν σημαντικές διαταραχές στις εμπορικές πτήσεις ενώ ένα drone χτύπησε κτίριο στην περιοχή της βρετανικής βάσης στις 2 Μαρτίου.