Ταξί χωρίς οδηγό θα κυκλοφορήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο

Η Waymo, η αμερικανική εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, δήλωσε ότι ελπίζει να λειτουργήσει μια υπηρεσία ρομποτικού ταξί στο Λονδίνο ήδη από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι σχεδιάζει να αλλάξει τους κανονισμούς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 ώστε να επιτρέψει στα ταξί χωρίς οδηγό να λειτουργούν στην πόλη, αλλά δεν έχει δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία, αναφέρει το BBC.

Η Waymo δήλωσε ότι μια πιλοτική υπηρεσία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο και η υπουργός Τοπικών Μεταφορών Lilian Greenwood δήλωσε: «Υποστηρίζουμε την Waymo και άλλους φορείς εκμετάλλευσης μέσω των πιλοτικών προγραμμάτων μας για επιβατικά αυτοκίνητα και των κανονισμών υπέρ της καινοτομίας, ώστε να γίνουν τα αυτόνομα αυτοκίνητα πραγματικότητα στους βρετανικούς δρόμους».

Η εταιρεία, η οποία ανήκει στην Alphabet, μητρική της Google, παρουσίασε έναν στόλο αυτοκινήτων που έφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Μουσείο Μεταφορών του Λονδίνου.

Τα οχήματα της Waymo χειρίζεται αυτή τη στιγμή ένας οδηγός ασφαλείας, ο οποίος χαρτογραφεί τους δρόμους, αναφέρει το BBC.

Αλλά όταν η υπηρεσία ξεκινήσει να απευθύνεται σε επιβάτες που πληρώνουν, δεν θα υπάρχει άνθρωπος στο τιμόνι.

Η Lilian Greenwood, η οποία παρευρέθηκε στην εκδήλωση της Waymo, δήλωσε ότι αναμένει ότι τα οχήματα χωρίς οδηγό θα κάνουν τους δρόμους της πόλης ασφαλέστερους.

«Γνωρίζουμε ότι, σε αντίθεση με τους ανθρώπους οδηγούς, τα αυτοματοποιημένα οχήματα δεν κουράζονται, δεν αποσπάται η προσοχή τους και δεν οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ», είπε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι τα αυτόνομα οχήματα έπρεπε επίσης να πληρούν αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, «συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από χάκερ και κυβερνοαπειλές» προτού επιτραπούν στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτοκίνητα Waymo βρίσκονται ήδη στους δρόμους του Λονδίνου, με οδηγούς ασφαλείας που πραγματοποιούν χαρτογράφηση. Δεν είναι ακόμη διαθέσιμα προς ενοικίαση.

Η κυβέρνηση έχει εκτιμήσει ότι η βιομηχανία αυτόνομων οχημάτων θα μπορούσε να προσθέσει 42 δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου έως το 2035 και να δημιουργήσει σχεδόν 40.000 νέες θέσεις εργασίας, αναφέρει το BBC.

Οι επιβάτες θα μπορούν να καλούν το Waymo robotaxi μέσω μιας εφαρμογής, μόλις το επιτρέψουν οι κανόνες.

Αρχικά δεν θα περιλαμβάνουν την παράδοση επιβατών στο αεροδρόμιο.

Το όχημα Waymo χρησιμοποιεί τέσσερα συστήματα αισθητήρων για τη συλλογή δεδομένων από τον κόσμο γύρω του: lidar, όραση, ραντάρ και μικρόφωνο.

Ισχυρίζεται ότι αυτή η τεχνολογία, επιτρέπει τον εντοπισμό αντικειμένων σε απόσταση έως και τριών γηπέδων ποδοσφαίρου, εξασφαλίζοντας πλήρη επίγνωση του περιβάλλοντος σε 360 μοίρες. Επίσης αυτοί οι αισθητήρες εξασφαλίζουν ότι το αυτοκίνητο μπορεί να πλοηγηθεί με ασφάλεια και σε περιπτώσεις κακοκαιρίας (βροχή, ομίχλη).

Ένας ισχυρός υπολογιστής στο πορτμπαγκάζ επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα και προσδιορίζει τις ενέργειες και τις αντιδράσεις του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο.

Ένας εκπρόσωπος της Waymo δήλωσε ότι οι τιμές θα είναι «ανταγωνιστικές» αλλά «premium» και θα αυξάνονται σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Η Waymo συνεργάζεται με την Jaguar για το ρομποτικό της ταξί.

Οι ανταγωνιστικές εταιρείες Uber και Lyft είναι επίσης έτοιμες να λανσάρουν υπηρεσίες robotaxi στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν αλλάξουν οι κανόνες.

Τα αυτοκίνητα της Waymo είναι Jaguar, ενώ η Lyft και η Uber έχουν επιλέξει να συνεργαστούν με την κινεζική εταιρεία Baidu.

Η Waymo αναφέρει ότι έχουν διανυθεί συνολικά 173 εκατομμύρια μίλια από τα αυτοκίνητά της πλήρως αυτόνομα, κυρίως στις ΗΠΑ. Η Waymo διαθέτει στόλο 1.000 ρομποτικών ταξί στο Σαν Φρανσίσκο και 700 στο Λος Άντζελες.

Έχουν κυκλοφορήσει κάποιες ειδήσεις για αυτοκίνητα που δυσλειτουργούν, με αποτέλεσμα περιστασιακά να παγιδεύονται επιβάτες μέσα.

Στάση ρομποτικών ταξί Waymo στους δρόμους κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος στο Σαν Φρανσίσκο

Μια τεράστια διακοπή ρεύματος στο Σαν Φρανσίσκο οδήγησε τα αυτόνομα ταξί της Waymo να σταματήσουν να λειτουργούν στην πόλη.

«Σημαντικές και εκτεταμένες» ζημιές από πυρκαγιά σε υποσταθμό προκάλεσαν τη διακοπή ρεύματος, η οποία άφησε περισσότερους από 100.000 πελάτες χωρίς ρεύμα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία κοινής ωφέλειας PG&E.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ρομποτικά ταξί Waymo σταματημένα στη μέση των δρόμων και των διασταυρώσεων της πόλης με τα αλάρμ να αναβοσβήνουν, καθώς η κυκλοφοριακή συμφόρηση μεγάλωνε και οι οδηγοί έκαναν ζιγκ-ζαγκ γύρω από τα σταματημένα αυτοκίνητα.

Η Waymo αρχικά σταμάτησε όλες τις υπηρεσίες της στην περιοχή μετά τη διακοπή, αλλά έκτοτε έχει ξεκινήσει πάλι τις δραστηριότητές της, δήλωσε εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, πολλά φανάρια σταμάτησαν να λειτουργούν, δήλωσαν αξιωματούχοι της πόλης, και ο δήμαρχος Ντάνιελ Λούρι ανέπτυξε αστυνομικούς, πυροσβεστικά συνεργεία και άλλους για να βοηθήσουν στη ροή των αυτοκινήτων στους δρόμους. Ορισμένες γραμμές και σταθμοί προαστιακών τρένων έκλεισαν επίσης.

Η Waymo δήλωσε ότι συνεργαζόταν με τους δημοτικούς αξιωματούχους καθ’ όλη τη διάρκεια της διακοπής.

«Ενώ το Waymo Driver έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τα μη λειτουργικά φανάρια ως στάσεις τεσσάρων κατευθύνσεων, η τεράστια κλίμακα της διακοπής οδήγησε σε περιπτώσεις όπου τα οχήματα παρέμειναν ακίνητα για περισσότερο από το συνηθισμένο, ώστε να επιβεβαιωθεί η κατάσταση των επηρεαζόμενων διασταυρώσεων», δήλωσε εκπρόσωπος της Waymo σε δήλωση που δόθηκε στο BBC.

Αυτό «συνέβαλε στην κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της συμφόρησης», πρόσθεσαν.

Ωστόσο, η πλειονότητα των ενεργών ταξιδιών της Waymo ολοκληρώνονταν πριν τα οχήματα επιστραφούν στις αποθήκες ή ακινητοποιηθούν, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η Waymo, η οποία ανήκει στην ίδια μητρική εταιρεία με την Google, δραστηριοποιείται σε όλη την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, καθώς και στο Λος Άντζελες, το Φοίνιξ, το Ώστιν, την Ατλάντα, το Μαϊάμι και άλλες πόλεις του Τέξας. Αναμένει να προσφέρει διαδρομές στο Λονδίνο και την Ουάσινγκτον, το 2026. Η εταιρεία δήλωσε πρόσφατα ότι παρείχε περισσότερες από 14 εκατομμύρια διαδρομές το 2025, τρεις φορές περισσότερες από τις διαδρομές το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ