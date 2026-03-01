“Τα μαγαζιά είναι κλειστά, ο κόσμος φοβάται”, λέει Ελληνίδα που είναι εγκλωβισμένη στο Ντουμπάι

Γυναίκα η οποία βρίσκεται στο Ντουμπάι μαζί με ένα γκρουπ Ελλήνων, οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα μας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

«Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο κέντρο της πόλης, δίπλα στο Μπουρτζ Χαλίφα. Ήρθαμε εδώ το μεσημέρι, στις τρεις-τέσσερις η ώρα… Συγγνώμη, κοιτάζω το παράθυρο γιατί μόλις με ενημέρωσαν ότι απ’ έξω βλέπουν drones, τα οποία προσπαθούν να αναχαιτίσουν, πίσω από το Μπουρτζ Χαλίφα», είπε αρχικά.

«Η κίνηση έξω είναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη»

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι: «Είμαστε όλοι ασφαλείς, ευτυχώς, αυτή τη στιγμή. Ήταν μία δύσκολη μέρα, από χθες το πρωί που ήταν η πτήση μας. Δεν έχουμε ιδιαίτερη ενημέρωση εδώ, από το Ντουμπάι, δεν ξέρει κανένας τίποτα.

Η κίνηση έξω είναι περιορισμένη εως ανύπαρκτη. Κάποιοι από εμάς, με κίνδυνο τη ζωή μας, θέλω να πω, βγήκαμε να πάρουμε κάποια βασικά είδη πρώτης ανάγκης, γιατί είμαστε δύο μέρες χωρίς τις βαλίτσες μας και πάμε για τρίτη.

Δεν έχουμε ρούχα, φάρμακα πολλοί μεγάλοι άνθρωποι, έχουμε μικρά παιδιά. Ο κύριος πρέσβης χθες το βράδυ, που ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμος, φρόντισε και μας μετέφεραν εδώ πέρα».

«Δεν θα σας πω ότι ήταν η καλύτερή μας επιλογή βέβαια, γιατί επιστρέψαμε πίσω στο Ντουμπάι, ενώ ήμασταν στη Σάρτζα, αλλά δεν υπάρχει και κάπου αλλού να πάμε. Σε περίπτωση που γίνει κάτι, τουλάχιστον εδώ υπάρχουν από κάτω πάρκινγκ, υπόγεια, που κατεβαίνουν μέχρι τέσσερις-πέντε ορόφους, και μπορούμε να πάμε εκεί, να είμαστε λίγο πιο ασφαλείς», πρόσθεσε.

Επιπλέον, η κύρια Μανουρά ανέφερε πως: «Στις τέσσερις η ώρα ήταν η τελευταία φορά που ακούσαμε εκρήξεις, και όπως άκουσα και στο βίντεό σας, οι οδηγίες είναι μακριά από παράθυρα, να είναι περιορισμένες οι μετακινήσεις μας…

Εμείς βγήκαμε, δυο-τρεις άνθρωποι, να πάρουμε κάποια πράγματα απ’ έξω και είδαμε ότι το Dubai Mall είναι τελείως άδειο, τα μαγαζιά είναι κλειστά, ο κόσμος φοβάται. Περιμένουμε οδηγίες».