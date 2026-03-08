Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαψεύδουν επίθεση σε εγκατάσταση αφαλάτωσης στο Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν σήμερα πληροφορίες περί εμπλοκής τους σε πλήγμα εναντίον εγκατάστασης αφαλάτωσης στο Ιράν, σύμφωνα με δήλωση ανώτερου αξιωματούχου στην εφημερίδα Jerusalem Post.

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για πιθανή επίθεση των Εμιράτων, η οποία θα αποτελούσε την πρώτη τους απάντηση στις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στην περιοχή του Κόλπου.

Πηγές που επικαλείται η εφημερίδα αναφέρουν ότι τα ΗΑΕ δεν θα επέλεγαν έναν πολιτικό στόχο για να εμπλακούν στρατιωτικά στη σύγκρουση, αλλά θα επικεντρώνονταν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Οι πληροφορίες για πιθανό πλήγμα ήρθαν σε συνέχεια προηγούμενων αναφορών, σύμφωνα με τις οποίες το Κατάρ φέρεται να πραγματοποίησε επιθέσεις εντός του Ιράν ως αντίποινα για ιρανικές επιθέσεις.

Εξετάζονται οικονομικά αντίποινα κατά της Τεχεράνης

Το Άμπου Ντάμπι εξετάζει τις επόμενες κινήσεις του μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν τα ΗΑΕ και άλλες χώρες του Κόλπου, έπειτα από την κλιμάκωση που ακολούθησε τα πλήγματα που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, στο εμιράτο Φουτζέιρα σημειώθηκε πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου, όταν συντρίμμια από drone που αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα έπεσαν στην περιοχή.

Παράλληλα, δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το ενδεχόμενο να παγώσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, κίνηση που θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά τις οικονομικές διασυνδέσεις της Τεχεράνης με το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Επιθέσεις με drones σε χώρες του Κόλπου

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από τις ιρανικές επιθέσεις ανήλθε στους τέσσερις. Παράλληλα, κυβερνήσεις χωρών του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ανέφεραν επιθέσεις με ιρανικά drones στο έδαφός τους το Σάββατο και τις πρώτες ώρες της Κυριακής.

Στο Κουβέιτ, μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε κυβερνητικό κτίριο, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν εν ώρα υπηρεσίας.

Συγγνώμη από τον πρόεδρο του Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι χθες σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε συγγνώμη από τα γειτονικά κράτη για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε το Ιράν σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου.