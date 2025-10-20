Τα “επόμενα βήματα” για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συζήτησαν Ρούμπιο και Λαβρόφ

Οι υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, συζήτησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία για την επικείμενη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη και τα επόμενα βήματα για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών μίλησε με τον Ρώσο ομόλογό του για τα «επόμενα βήματα προς τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη εβδομάδα οι πρόεδροι των δύο χωρών, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρούμπιο τόνισε «τη σημασία των επερχόμενων δεσμεύσεων, ως ευκαιρία» για να συνεργαστούν οι δύο χώρες «για την προώθηση μιας βιώσιμης λύσης» στον πόλεμο, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

Η Μόσχα από την πλευρά της χαρακτήρισε «εποικοδομητική» τη συζήτηση που είχαν οι δύο υπουργοί, οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την προετοιμασία της συνόδου κορυφής.

«Έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τα πιθανά συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν στην τηλεφωνική επικοινωνία της 16ης Οκτωβρίου μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ» ανέφερε σε μια λακωνική ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δύο πρόεδροι σχεδιάζουν να συναντηθούν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, στη δεύτερη σύνοδο κορυφής αυτού του έτους, προκειμένου να βρεθεί μια λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Η Ρωσία λέει ότι θέλει να συζητηθούν μια πιθανή ειρηνευτική λύση αλλά και τρόποι για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ