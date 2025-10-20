MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τα “επόμενα βήματα” για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συζήτησαν Ρούμπιο και Λαβρόφ

|
THESTIVAL TEAM

Οι υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, συζήτησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία για την επικείμενη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη και τα επόμενα βήματα για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών μίλησε με τον Ρώσο ομόλογό του για τα «επόμενα βήματα προς τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη εβδομάδα οι πρόεδροι των δύο χωρών, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρούμπιο τόνισε «τη σημασία των επερχόμενων δεσμεύσεων, ως ευκαιρία» για να συνεργαστούν οι δύο χώρες «για την προώθηση μιας βιώσιμης λύσης» στον πόλεμο, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

Η Μόσχα από την πλευρά της χαρακτήρισε «εποικοδομητική» τη συζήτηση που είχαν οι δύο υπουργοί, οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την προετοιμασία της συνόδου κορυφής.

«Έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τα πιθανά συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν στην τηλεφωνική επικοινωνία της 16ης Οκτωβρίου μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ» ανέφερε σε μια λακωνική ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δύο πρόεδροι σχεδιάζουν να συναντηθούν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, στη δεύτερη σύνοδο κορυφής αυτού του έτους, προκειμένου να βρεθεί μια λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Η Ρωσία λέει ότι θέλει να συζητηθούν μια πιθανή ειρηνευτική λύση αλλά και τρόποι για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Μάρκο Ρούμπιο Σεργκέι Λαβρόφ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Καθαρίστε τον φούρνο σας με τον πιο απλό και πιο αποτελεσματικό τρόπο!

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτοκίνητο στην Τούμπα – Κλειστό το ένα ρεύμα της Λαμπράκη στο σημείο, δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Κ. Τσιάρας: Συνεργασία και δράσεις για τη στήριξη του βαμβακιού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η σήραγγα Κατερίνης – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μαρινάκης: Δεν πρόκειται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση με την Τουρκία κυριαρχικά μας δικαιώματα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης