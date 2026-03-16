ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο ΠτΔ να υπερβεί την κομματική του ταυτότητα

«Δυστυχώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει ό,τι μπορεί για θυμίζει την κομματική του ταυτότητα», αναφέρει σε σχόλιό του για την συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην «Καθημερινή της Κυριακής» ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ακολούθως εξηγεί: «Ο Κ. Τασούλας, παραβιάζοντας την ευθύνη της θέσης του, υποδεικνύει στους πολίτες, διά της συνέντευξης του στην ‘Καθημερινή της Κυριακής’, ότι η πορεία προς τις εκλογές ‘λαμβάνει και ένα χαρακτήρα εθνικών κριτηρίων’. Ποιος ορίζει το περιεχόμενο των όρων; Και συνεχίζει: ‘Το ζητούμενο δεν είναι ποιον θα προτιμήσει ο ελληνικός λαός’, αλλά ‘το αποτέλεσμα των εκλογών να οδηγήσει σε τέτοιες εξελίξεις που τα εθνικά κριτήρια και τα εθνικά προτάγματα δεν θα υπονομευθούν’! Είναι δυνατόν να λέγεται τέτοιο πράγμα; Δυστυχώς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αδυνατεί να υπερβεί την κομματική του ταυτότητα παρ’ ότι υπηρετεί τον κορυφαίο θεσμό της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Συνεχίζοντας την κριτική του ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει: «Εκτός από τα παραπάνω, έφτασε να τοποθετηθεί στην ίδια συνέντευξη και για το θέμα της σύγκλησης Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για τον πόλεμο στο Ιράν, που πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε, με τρόπο ανάρμοστο του αξιώματός του. Τοποθετήθηκε, δηλαδή, επί τρέχουσας πολιτικής διαφωνίας, υποβαθμίζοντας τον θεσμικό του ρόλο. Φτάνει, δε, να δικαιολογήσει την άρνηση του κ. Μητσοτάκη επειδή, κατά τον κ. Τασούλα, οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις ‘ενισχύουν περισσότερο τις προσωπικές σχέσεις’! Λες και ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών είναι πρόσκληση σε κοινωνική εκδήλωση…».

Συμπυκνώνοντας υπογραμμίζει: «Ας αφήσει ο Κ. Τασούλας τους πολιτικούς αρχηγούς να αποφασίσουν οι ίδιοι αν θέλουν να ενισχύσουν τις προσωπικές τους σχέσεις με τον πρωθυπουργό των σκανδάλων και της διαφθοράς.
Ας αφήσει ο κ. Τασούλας τους πολίτες να αποφασίσουν τι θα πράξουν στις επόμενες εκλογές.
Και ο ίδιος ας αποδείξει αυτό που διακηρύσσει, ότι δηλαδή ‘δεν είναι αιχμάλωτος της κομματικής του προέλευσης, αλλά μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικειμενικά και αμερόληπτα’».

ΣΥΡΙΖΑ

