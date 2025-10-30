MENOY

Συντριβή ελικοπτέρου στη Βρετανία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες – Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφία: X
|
THESTIVAL TEAM

Ένας άνδρας 70 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση ελικοπτέρου σε χωράφι κοντά στο Ντονκάστερ, σύμφωνα με την αστυνομία του Νότιου Γιόρκσιρ στη Βρετανία.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για το δυστύχημα στην αγροτική περιοχή κοντά στην οδό Ings Lane, στο Μπέντλι.

Ο άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

«Η οικογένειά του έχει ενημερωθεί και δέχεται υποστήριξη από τις αρχές», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο πιλότος, 41 ετών, καθώς και δύο ακόμη επιβάτες —μια γυναίκα 58 ετών και ένα αγόρι 10 ετών— τραυματίστηκαν ελαφρά.

Το συμβάν, ερευνάται από την Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και την αστυνομία του Νότιου Γιόρκσιρ. Οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες ή οπτικό υλικό από τη στιγμή πριν τη συντριβή να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Το ελικόπτερο, είχε απογειωθεί λίγο πριν από το αεροδρόμιο Gamston, κοντά στο Ρέτφορντ.

«Επιβεβαιώνουμε ότι ένα αεροσκάφος που εδρεύει στις εγκαταστάσεις μας και ανήκει σε ενοικιαστή του αεροδρομίου ενεπλάκη σε περιστατικό. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω πληροφορίες αυτή τη στιγμή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, το αεροδρόμιο.

Πηγή: skai.gr

