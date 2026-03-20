Συντρίμμια πυραύλου σκάνε σε αυτοκινητόδρομο στο Ισραήλ μπροστά από αυτοκίνητο που δεν πρόλαβε να φρενάρει – Δείτε βίντεο
Ένα σοκαριστικό βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου καταγράφει τη στιγμή της πτώσης συντριμμιών από αναχαίτιση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου σε αυτοκινητόδρομο στην περιφέρεια του Τελ Αβίβ, ενώ το όχημα περνούσε από το σημείο, με την οδηγό να μην αντιδρά εγκαίρως και να συνεχίζει τη πορεία της.
Στο βίντεο φαίνεται ένα κομμάτι από τον διαλυμένο πύραυλο να πέφτει ξαφνικά στον δρόμο, σηκώνοντας πυκνό καπνό, καθώς το όχημα που καταγράφει το περιστατικό περνάει από το σημείο.
Ένα άλλο όχημα που κινούνταν παράλληλα, πρόλαβε κι έκανε έναν ελιγμό για να απομακρυνθεί και να συνεχίσει την πορεία του.
🇮🇱 Highway 431 — a close call. Debris or rocket fragment lands right next to the road.— Market Intelligence (@MarketIntl_) March 20, 2026
Luck. Pure luck. 👀💥#Israel #Highway431 #Iran #MiddleEast #Geopolitics #BreakingNews #War pic.twitter.com/7uMyp6sMrW
Στην καταγραφή ακούγονται φωνές από το εσωτερικό του οχήματος, με την συνοδηγό να λέει τρομοκρατημένη: «Ω Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Μαμά, σταμάτα».
Η οδηγός του αυτοκινήτου φαίνεται να μην αντιδρά εγκαίρως, καθώς το όχημα περνά από το σημείο που έπεσαν τα συντρίμμια.
Additional footage from Route 431 in central Israel shows a fragment from an Iranian missile striking the highway directly in front of a moving vehicle earlier this week. pic.twitter.com/b7Awses7iA— 🌍 Breaking News of the Day (@BNOfTheDay) March 20, 2026
