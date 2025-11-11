MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας – Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης

|
THESTIVAL TEAM

Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 συνετρίβη σήμερα στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν- Γεωργίας.

Το Τουρκικό αεροσκάφος συνετρίβη αφού είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται: «Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, το οποίο απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό τη χώρα μας, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας – Αζερμπαϊτζάν. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας».

Η ανακοίνωση δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα, ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.

Δείτε το βίντεο:

Αεροσκάφος

