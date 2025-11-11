Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας – Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης
Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 συνετρίβη σήμερα στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν- Γεωργίας.
Το Τουρκικό αεροσκάφος συνετρίβη αφού είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.
Στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται: «Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, το οποίο απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό τη χώρα μας, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας – Αζερμπαϊτζάν. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας».
Η ανακοίνωση δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα, ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.
Δείτε το βίντεο:
[#Turquie/#Turkey]— X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) November 11, 2025
⚡️🇹🇷 Le ministère de la Défense de Turquie a annoncé le crash en Géorgie d'un avion de transport militaire C-130, qui avait décollé d'Azerbaïdjan.
Des vidéos circulant en ligne montrent ce qui semble être l'avion s'écrasant dans la région de Rustavi. pic.twitter.com/zut685CvuM
🚨BREAKING: A Turkish Air Force C-130 cargo aircraft crashed in Georgia shortly after departing from Azerbaijan, while en route to Turkey. pic.twitter.com/6C5LDl6o9b— UNI News (@UNINewstn) November 11, 2025
