MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος στο Μάντσεστερ – Ένας επιβάτης έκανε χρήση αλεξίπτωτου

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου κοντά στον αυτοκινητόδρομο M62, στην περιοχή Littleborough του Rochdale, στο Μάντσεστερ της Βρετανίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα, με το ένα να φέρεται ότι διασώθηκε κάνοντας χρήση αλεξίπτωτου. Η Αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι οι αρχές βρίσκονται στο σημείο «για να διαπιστώσουν τις πλήρεις συνθήκες και να εκτιμήσουν τυχόν θύματα», επισημαίνοντας ότι ο χώρος έχει αποκλειστεί και καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης εναέριας κυκλοφορίας Flight Radar, το αεροσκάφος ήταν ένα Cirrus SR20, το οποίο είχε απογειωθεί από το Μπέρμιγχαμ. Το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα αλεξίπτωτου ασφαλείας, ενώ εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν κίτρινο αλεξίπτωτο προσδεμένο σε πυλώνα στην περιοχή.

Ο Pete Robinson, αγρότης στην περιοχή δήλωσε ότι ενώ τάιζε τα πρόβατά του άκουσε σειρήνες και παρατήρησε «μαζική αντίδραση» να κατευθύνεται προς το Blackstone Edge. Όπως είπε, από ένα ψηλό σημείο είδε κάτι που αρχικά θεώρησε «αλεξίπτωτο πλαγιάς» στην άκρη του βάλτου.

Η Stephanie Mills, από τη σχολή ιππασίας που είναι κοντά στο σημείο ανέφερε στο BBC Radio Manchester ότι στην περιοχή υπήρχαν πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης και ότι ένα «τεράστιο κίτρινο αλεξίπτωτο» ήταν ορατό δεμένο σε πυλώνα. Όπως είπε, δεν άκουσε θόρυβο, αλλά υπήρχαν «πολλοί αστυνομικοί και ελικόπτερα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Χίος: 14 νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Λιμενικού και σκάφους διακινητών

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Χριστίνα Μπόμπα: Είχα άγχος μην πάθω καρκίνο λόγω των ορμονών

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Αλλάζει τους παλιούς και κατεστραμμένους κάδους απορριμμάτων ο δήμος Θεσσαλονίκης – Νέα προμήθεια 2.232 πράσινων κάδων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Boυλή: Στην ολομέλεια αύριο το νέο πλαίσιο για τη νόμιμη μετανάστευση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Φωτιά σε σπίτι στην Ακροποταμιά Ηλείας – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Χίος: 15 νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι μετά από επεισόδιο με το Λιμενικό και σκάφος μεταναστών – Απέβαλαν δύο έγκυες