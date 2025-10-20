Συνεργάτης του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού της Γερμανίας ZDF σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας

Ένας εργαζόμενος σε εταιρεία παραγωγής που συνεργαζόταν με τον γερμανικό κρατικό τηλεοπτικό οργανισμό ZDF και ένα παιδί σκοτώθηκαν χθες, Κυριακή, στη Λωρίδα της Γάζας σε ισραηλινή επίθεση με ρουκέτα, μετέδωσε σήμερα ο τηλεοπτικός σταθμός.

«Οι Παλαιστίνοι συνάδελφοί μας από την Palestine Media Production (PMP) χτυπήθηκαν από ρουκέτα στο σημείο όπου εργάζονται στην Ντέιρ αλ Μπάλα χθες το απόγευμα», δήλωσε ο Τόμας Ράιχαρτ, ανταποκριτής του ZDF, από το στούντιο στο Ισραήλ.

Από την ισραηλινή επίθεση σκοτώθηκε ένας τεχνικός της εταιρείας και ο 8χρονος γιος ενός άλλου εργαζομένου, ενώ τραυματίστηκε ένας δημοσιογράφος της PMP.

Όταν ρωτήθηκε για την επίθεση αυτή, ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι διερευνά το περιστατικό.

Εικόνες που μετέδωσε το ZDF δείχνουν ένα κατεστραμμένο βανάκι μεταδόσεων καθώς και άλλα οχήματα της ομάδας παραγωγής.

Οι συνεργάτες του γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου εργάζονταν από το σημείο αυτό από τον Ιούνιο, αφού έφυγαν από τον δημοσιογραφικό χώρο που είχε δημιουργηθεί κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις για λόγους ασφαλείας, επεσήμανε ο Ράιχαρτ.

Η Λωρίδα της Γάζας θεωρείται το πιο επικίνδυνο μέρος για τους δημοσιογράφους.

«Είναι απαράδεκτο επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης να δέχονται επίθεση την ώρα που εργάζονται», τόνισε η διευθύντρια σύνταξης του ZDF Μπετίνα Σάουστεν, η οποία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Η Αϊρίν Χαν, ειδική εισηγήτρια του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την ελευθερία της έκφρασης, δήλωσε στα μέσα Σεπτεμβρίου ότι 252 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου έπειτα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ