Συνάντηση της Μελόνι με τον Εμίρη του Κατάρ πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

H Iταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, συναντήθηκε σήμερα στο Μιλάνο με τον Εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο οποίος βρίσκεται στην ιταλική συμπρωτεύουσα για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «η συνάντηση επέτρεψε μια σε βάθος ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή».

Όπως υπογραμμίζεται, οι δυο ηγέτες αναφέρθηκαν στις αναγκαίες προσπάθειες για να ευνοηθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και στην κοινή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη μελλοντική ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, παράλληλα, εξέφρασε τη μεγάλη ικανοποίησή της για το διαπραγματευτικό έργο της Ντόχας και στις δυο περιπτώσεις.

Η Μελόνι και ο Εμίρης του Κατάρ επιβεβαίωσαν την πλήρη υποστήριξή τους στη σταθεροποίηση στη Λιβύη.

Συζήτησαν, τέλος, και το μεταναστευτικό, για το οποίο τόνισαν τη σημασία να καταβληθούν κοινές προσπάθειες για την καταπολέμηση των παράτυπων ροών και της εμπορίας ανθρώπων στη Μεσόγειο.

