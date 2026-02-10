Συνάντηση Μακρόν-Ν. Χριστοδουλίδη με επίκεντρο την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν

Η εφαρμογή και η πρόοδος της Στρατηγικής Συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας, όπως και το θέμα της πλήρους ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη ζώνη Σένγκεν βρέθηκαν στο επίκεντρο της κατ’ιδίαν συνάντησης σήμερα του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας του προέδρου Μακρόν στα εγκαίνια της έκθεσης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, τα οποία τέλεσε ο πρόεδρος της Κύπρου. Όπως επισημαίνεται σε γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κύπρου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, “η παρουσία του Γάλλου πρόεδρου στα εγκαίνια αποτελεί απτή απόδειξη των στενών και εξαιρετικών διμερών σχέσεων των δύο χωρών αλλά και της σχέσης των δύο ηγετών”.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της κατ’ιδίαν συνάντησης συζητήθηκε η εφαρμογή και η πρόοδος της Στρατηγικής Συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας και του Σχεδίου Δράσης που τη συνοδεύει, αναφέρεται στη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος εκ παραλλήλου επισημαίνει ότι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο πρόεδρος Μακρόν επαναβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία τους και την πολιτική υποστήριξη της Γαλλίας στην πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη ζώνη Σένγκεν, σε συνέχεια και της υπογραφής της Δήλωσης Προθέσεων τον περασμένο Δεκέμβριο στο Παρίσι.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν, εξάλλου, απόψεις σε σχέση με την άτυπη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου στο Ράικχοφεν του Βελγίου, με αντικείμενο την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Όπως επισημαίνει ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, “αποτέλεσε κοινή θεώρηση ότι είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να επιταχυνθούν οι προσπάθειες ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, προτεραιότητες άλλωστε που εντάσσονται υψηλά στην ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας, κατά τη διάρκεια της οποίας προωθούνται σημαντικοί νομοθετικοί φάκελοι που αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ”.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε επίσης τον πρόεδρο Μακρόν για την πορεία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και ειδικότερα συζήτησαν εκτενώς για την άτυπη σύνοδο ηγετών που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 23 και 24 Απρίλιου, καθώς και για τη συμμετοχή, στο περιθώριο της συνόδου, των χωρών της Νότιας Γειτονίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μεσόγειο.

“Η ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ με τα κράτη της περιοχής αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και η σύνοδος του προσεχούς Απριλίου αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό για την ουσιαστική πρόοδο της προσέγγισης των 27 κρατών μελών και των θεσμών της ΕΕ με τα κράτη της περιοχής, μέσα από την έναρξη υλοποίησης συγκεκριμένων έργων συνεργασίας”, αναφέρει επίσης στη δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνοντας ότι “Λευκωσία και Παρίσι θέτουν από κοινού στην κορυφή των προσπαθειών τους τις συνέργειες και την πολυμέρεια και, ειδικότερα, μετά τη σημαντική εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας, την πρακτική υλοποίηση του σχεδιασμού για τον διάδρομο IMEC, Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, στον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί φυσική και διπλωματική γέφυρα για την υλοποίησή του”.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε επίσης τον πρόεδρο Μακρόν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί, προς επίτευξη συνολικής λύσης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αρχές, αξίες και το δίκαιο της ΕΕ.

Η Γαλλία, ως το μοναδικό κράτος μέλος της ΕΕ που είναι ταυτόχρονα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, παραμένει σταθερός εταίρος στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρει τέλος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου.