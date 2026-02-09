MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στο Μέριλαντ: Τουλάχιστον ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε σχολείο

Οι αρχές στο Μέριλαντ ανακοίνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας ότι σημειώθηκε πυροβολισμός μέσα σε λύκειο, με ένα άτομο να επιβεβαιώνεται ότι έχει τραυματιστεί.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Μοντγκόμερι δήλωσε ότι το Λύκειο Thomas S. Wootton παραμένει υπό περιορισμό, καθώς περισσότεροι αξιωματούχοι συγκεντρώνονται στο σημείο.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι όλοι το κτήριο σφραγίστηκε, ενώ οι δρόμοι που οδηγούν στο σχολείο έχουν κλείσει αυτή την ώρα.

Συνιστάται στους γονείς να απευθυνθούν σε μια κοντινή πανεπιστημιούπολη στο Γυμνάσιο Robert Frost, που βρίσκεται στην οδό Scott Drive 9201, η οποία έχει οριστεί ως ο τόπος της συνάντησης.

Μέριλαντ

