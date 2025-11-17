Συναγερμός στο Λονδίνο για έκρηξη σε βαν σε υπόγειο πάρκινγκ – Πληροφορίες για έναν τραυματία

Ένας άνδρας τραυματλιστηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με εγκαύματα μετά από έκρηξη σε βαν που βρισκόταν σε υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Γουίμπλεντον του Λονδίνου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το gbnews.com, η έκρηξη έγινε το πρωί της Δευτέρας προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση, καθώς χρειάστηκε να εκκενωθεί το εμπορικό κέντρο στο οποίο την ώρα εκείνη βρίσκονταν – σύμφωνα με το ρεπορτάζ – περίπου 100 άνθρωποι.

Οι εκπρόσωποι της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής ανέφεραν ότι η έκρηξη προήλθε από τα εύφλεκτα αντικείμενα που μετάφερε το βαν, όταν η οροφή του – για άγνωστη προς το παρόν αιτία – «βρήκε» στην οροφή του πάρκινγκ.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν το βαν σχεδόν κατεστραμμένο, με σπασμένα παράθυρα και εκτεθειμένο το εσωτερικό του.