MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στο Λονδίνο για έκρηξη σε βαν σε υπόγειο πάρκινγκ – Πληροφορίες για έναν τραυματία

|
THESTIVAL TEAM

Ένας άνδρας τραυματλιστηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με εγκαύματα μετά από έκρηξη σε βαν που βρισκόταν σε υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Γουίμπλεντον του Λονδίνου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το gbnews.com, η έκρηξη έγινε το πρωί της Δευτέρας προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση, καθώς χρειάστηκε να εκκενωθεί το εμπορικό κέντρο στο οποίο την ώρα εκείνη βρίσκονταν – σύμφωνα με το ρεπορτάζ – περίπου 100 άνθρωποι.

Οι εκπρόσωποι της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής ανέφεραν ότι η έκρηξη προήλθε από τα εύφλεκτα αντικείμενα που μετάφερε το βαν, όταν η οροφή του – για άγνωστη προς το παρόν αιτία – «βρήκε» στην οροφή του πάρκινγκ.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν το βαν σχεδόν κατεστραμμένο, με σπασμένα παράθυρα και εκτεθειμένο το εσωτερικό του.

Λονδίνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 20 ώρες πριν

Η Apple αλλάζει ριζικά το πρόγραμμα κυκλοφορίας του iPhone, υιοθετώντας τη στρατηγική της Samsung

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Ανδρουλάκης για επέτειο Πολυτεχνείου: Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου τιμά την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου με στεφάνια και λουλούδια στο μνημείο στο ΑΠΘ – Δείτε βίντεο και φωτο

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Δημήτρης Ουγγαρέζος κατά Acun Medya και ΣΚΑΙ για το τρέιλερ του Survivor: Δεν είναι καθόλου τυχαίο 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

“Όχι” στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, λέει η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών – Ζητούν συνάντηση με Πιερρακάκη

ΔΙΕΘΝΗ 57 λεπτά πριν

Συναγερμός στο Λονδίνο για έκρηξη σε βαν σε υπόγειο πάρκινγκ – Πληροφορίες για έναν τραυματία