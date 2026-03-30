Συναγερμός στην Τουρκία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος που εισήλθε στον εναέριο της χώρο

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε πως βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον εναέριο χώρο της γειτονικής μας χώρας εξουδετερώθηκε από την αντιπυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ.

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα με χωρίς δισταγμό κατά κάθε απειλής που στρέφεται εναντίον του εδάφους και του εναέριου χώρου της Τουρκίας.

Τρεις ακόμη βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν εκτοξευθεί προηγουμένως από το Ιράν είχαν καταρριφθεί με παρόμοιο τρόπο.